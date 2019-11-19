Зеленский рассказал о предрассудках в президентском кресле

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинских судна, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой.

Источник: совместный брифинг президента Украины и премьера Чехии Андрея Бабиша

Прямая речь Зеленского: "Мы ежедневно с чем боремся ... Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что я не побрился. Это не просто так. Есть такое украинское слово "предрассудки". Очень классное слово я его очень люблю. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь".

Детали: По его словам, от встречи в нормандском формате он ожидает "реальных результатов".

Он обещал, что обсудит с лидерами Франции, Германии и России вопрос конкретных сроков окончания военного конфликта на Донбассе.

Что было раньше: 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже. В тот же день состоялся телефонный разговор Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Макрон и Зеленский обсуждали проведение саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.

Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.

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