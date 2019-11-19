Зеленский рассказал о предрассудках в президентском кресле
Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинских судна, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой.
Источник: совместный брифинг президента Украины и премьера Чехии Андрея Бабиша
Прямая речь Зеленского: "Мы ежедневно с чем боремся ... Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что я не побрился. Это не просто так. Есть такое украинское слово "предрассудки". Очень классное слово я его очень люблю. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь".
Детали: По его словам, от встречи в нормандском формате он ожидает "реальных результатов".
Он обещал, что обсудит с лидерами Франции, Германии и России вопрос конкретных сроков окончания военного конфликта на Донбассе.
Что было раньше: 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже. В тот же день состоялся телефонный разговор Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.
Макрон и Зеленский обсуждали проведение саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Последняя "нормандская встреча" прошла в октябре 2016 года.
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Предыстория:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Трое украинских моряков получили ранения.
- 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.
- 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.