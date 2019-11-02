Министр энергетики США отказывается давать показания в Конгрессе
Министр энергетики США Рик Перри откажется давать показания в деле об импичменте президенту Дональду Трампу перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США.
Источник: Reuters
Пресс-секретарь министерства энергетики отметила что Перри готов принять участие только в открытых слушаниях.
"Министр не будет участвовать в секретной инквизиции в "звездной" камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", - заявила пресс-секретарь Шейлин Хайнс.
Она также отметила, что если комитет заинтересован в проведении серьезного разбирательства, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат Департамента и американский народ.
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Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.