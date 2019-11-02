Министр энергетики США отказывается давать показания в Конгрессе

Министр энергетики США Рик Перри откажется давать показания в деле об импичменте президенту Дональду Трампу перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь министерства энергетики отметила что Перри готов принять участие только в открытых слушаниях.

"Министр не будет участвовать в секретной инквизиции в "звездной" камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", - заявила пресс-секретарь Шейлин Хайнс.

Она также отметила, что если комитет заинтересован в проведении серьезного разбирательства, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат Департамента и американский народ.

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