СБУ выявила масштабные злоупотребления на Николаевской таможне

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Суббота, 2 ноября 2019, 14:31
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС на масштабных злоупотреблениях.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен".

Детали: В СБУ отметили, что по результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению происходили совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.

Что было раньше: 31 октября Николаевская таможня сообщила, что СБУ и ГБР проводят на таможне обыски по делу о контрабанде минудобрений почти 163 млн грн во времена бывшего руководства.

Начальник Николаевской таможни Роман Криль заявил, что лично подал информацию в ГБР о возможных неправомерных действиях бывшего руководства таможни.

Украинская правда
Темы: СБУ таможня Николаевская область


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