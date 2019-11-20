Верховный суд окончательно признал, что Саакашвили выдворили из Украины законно

Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которые в феврале 2018 года выдворили экс-президента Грузии и экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили в Польшу.

Источник: пресс-служба Верховного суда в Facebook

Дословно: "Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша".

Детали: Суд вынес решение 19 ноября.

Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти, которые 12 февраля 2018 года выдворили его из Украины в страну предыдущего пребывания.

Своим решением Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которые также признали возвращение Саакашвили в Польшу законным.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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