Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд окончательно признал, что Саакашвили выдворили из Украины законно

Среда, 20 ноября 2019, 09:58

Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которые в феврале 2018 года выдворили экс-президента Грузии и экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили в Польшу.

Источник: пресс-служба Верховного суда в Facebook

Дословно: "Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша".

Детали: Суд вынес решение 19 ноября.

Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти, которые 12 февраля 2018 года выдворили его из Украины в страну предыдущего пребывания.

Своим решением Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которые также признали возвращение Саакашвили в Польшу законным.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Читайте также "Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины"

Предыстория:

  • В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.
  • Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.
  • Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он триумфально прорвался в Украину 10 сентября 2017 года.
  • Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.
  • 12 февраля 2018 року Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.
  • Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.
  • Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.
  • Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • В марте 2018 года Генпрокуратура приостановила уголовное производство в отношении Саакашвили.
  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиВерховный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: