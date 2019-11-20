Верховный суд окончательно признал, что Саакашвили выдворили из Украины законно

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Среда, 20 ноября 2019, 10:58

Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которые в феврале 2018 года выдворили экс-президента Грузии и экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили в Польшу.

Источник: пресс-служба Верховного суда в Facebook

Дословно: "Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша".

Детали: Суд вынес решение 19 ноября.

Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти, которые 12 февраля 2018 года выдворили его из Украины в страну предыдущего пребывания.

Своим решением Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которые также признали возвращение Саакашвили в Польшу законным.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Предыстория:

  • В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.
  • Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.
  • Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он триумфально прорвался в Украину 10 сентября 2017 года.
  • Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.
  • 12 февраля 2018 року Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.
  • Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.
  • Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.
  • Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • В марте 2018 года Генпрокуратура приостановила уголовное производство в отношении Саакашвили.
  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

Украинская правда


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