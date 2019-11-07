Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Пленки Вовка" суд запретил продолжать расследование в отношении судей ОАСК

Четверг, 7 ноября 2019, 14:34

Судьи Шевченковского суда столицы отказались продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым "пленкам Вовка".

Источник: Слидство.Инфо

Детали: Судьи отказали в ходатайстве Генеральной прокуратуры о продлении расследования на три месяца. Постановление обжалованию не подлежит.

Как объяснили в ГПУ, прокуроры ходатайствовали о продлении расследования, поскольку правоохранителям необходимо провести экспертизы записей из кабинета Павла Вовка.

16 сентября суд разрешил провести фоноскопическую экспертизу - исследование образцов голоса судей ОАСК. И пока ее результаты еще не готовы. Также представители официального следствия заявили, что им нужно допросить еще более 70 человек.

Таким образом, как заявила журналистам прокурорка Юлия Малашич, через 2 дня расследование дела придется закрыть.

Прямая речь: "Сейчас я не готова говорить что-то о наших дальнейших действий ... Но если сроки досудебного следствия истекут, то придется его закрыть. Но по состоянию на сейчас сроки еще не истекли, у нас есть два дня".

Что было раньше: 5 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура остановила уголовное производство по записям из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Тогда Малашич отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия. Однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОАСКскандалГенпрокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ОАСК
Судей, нарушивших присягу, стоит лишить высоких "пенсий" за средства граждан
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Судебная реформа: что произошло и что дальше?
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: