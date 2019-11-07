"Пленки Вовка" Суд запретил продолжать расследование в отношении судей ОАСК

Судьи Шевченковского суда столицы отказались продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым "пленкам Вовка".

Источник: Слидство.Инфо

Детали: Судьи отказали в ходатайстве Генеральной прокуратуры о продлении расследования на три месяца. Постановление обжалованию не подлежит.

Как объяснили в ГПУ, прокуроры ходатайствовали о продлении расследования, поскольку правоохранителям необходимо провести экспертизы записей из кабинета Павла Вовка.

16 сентября суд разрешил провести фоноскопическую экспертизу - исследование образцов голоса судей ОАСК. И пока ее результаты еще не готовы. Также представители официального следствия заявили, что им нужно допросить еще более 70 человек.

Таким образом, как заявила журналистам прокурорка Юлия Малашич, через 2 дня расследование дела придется закрыть.

Прямая речь: "Сейчас я не готова говорить что-то о наших дальнейших действий ... Но если сроки досудебного следствия истекут, то придется его закрыть. Но по состоянию на сейчас сроки еще не истекли, у нас есть два дня".

Что было раньше: 5 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура остановила уголовное производство по записям из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Тогда Малашич отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия. Однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

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