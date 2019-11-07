"Пленки Вовка" суд запретил продолжать расследование в отношении судей ОАСК
Судьи Шевченковского суда столицы отказались продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым "пленкам Вовка".
Источник: Слидство.Инфо
Детали: Судьи отказали в ходатайстве Генеральной прокуратуры о продлении расследования на три месяца. Постановление обжалованию не подлежит.
Как объяснили в ГПУ, прокуроры ходатайствовали о продлении расследования, поскольку правоохранителям необходимо провести экспертизы записей из кабинета Павла Вовка.
16 сентября суд разрешил провести фоноскопическую экспертизу - исследование образцов голоса судей ОАСК. И пока ее результаты еще не готовы. Также представители официального следствия заявили, что им нужно допросить еще более 70 человек.
Таким образом, как заявила журналистам прокурорка Юлия Малашич, через 2 дня расследование дела придется закрыть.
Прямая речь: "Сейчас я не готова говорить что-то о наших дальнейших действий ... Но если сроки досудебного следствия истекут, то придется его закрыть. Но по состоянию на сейчас сроки еще не истекли, у нас есть два дня".
Что было раньше: 5 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура остановила уголовное производство по записям из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.
Тогда Малашич отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия. Однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.
В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда
Предыстория:
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
- Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.