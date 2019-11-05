Боевики 20 раз нарушили режим "тишины" – штаб ООС
Вторник, 5 ноября 2019, 06:12
4 октября российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС
Детали: Наемники били из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Противник вел огонь вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Пищевика, Старогнатовки, Гнутового, Новотошковского, Новолуганского, Хутора Вольного, Крымского, Троицкого и других населенных пунктов.
Дословно: "Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано."
Напомним:
- 3 ноября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранение.
Ольга Гетьманец, УП