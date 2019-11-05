Боевики 20 раз нарушили режим "тишины" – штаб ООС

4 октября российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Детали: Наемники били из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Противник вел огонь вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Пищевика, Старогнатовки, Гнутового, Новотошковского, Новолуганского, Хутора Вольного, Крымского, Троицкого и других населенных пунктов.

Дословно: "Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано."

Напомним: