Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова заявила об ухудшении здоровья 4 политзаключенных

Вторник, 5 ноября 2019, 08:57

Здоровье украинских политзаключенных – Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова, удерживаемых в России по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", – ухудшается.

Источник: пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Прямая речь: "Согласно уточненной информации, Джемиль Гафаров, которого удерживают в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. 

У Сервета Газиева, удерживаемого в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации". 

Детали: Также, по данным Денисовой, имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, Энвер Омеров и Асан Яникова. Этих политзаключенных удерживают в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

Омбудсмен добавила, что обратилась к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой и просила провести полное медобследование граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую помощь.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: