Денисова заявила об ухудшении здоровья 4 политзаключенных

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Вторник, 5 ноября 2019, 09:57

Здоровье украинских политзаключенных – Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова, удерживаемых в России по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", – ухудшается.

Источник: пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Прямая речь: "Согласно уточненной информации, Джемиль Гафаров, которого удерживают в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. 

У Сервета Газиева, удерживаемого в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации". 

Детали: Также, по данным Денисовой, имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, Энвер Омеров и Асан Яникова. Этих политзаключенных удерживают в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

Омбудсмен добавила, что обратилась к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой и просила провести полное медобследование граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую помощь.

Украинская правда
Темы: политзаключенные Росcия Крым


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