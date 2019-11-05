Трамп заявил, что не знает Йованович

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает лично бывшего посла США в Украине Мари Йованович, хотя в разговоре с президентом Украины назвал ее "не подарком" и заявил, что ей придется через кое-что пройти.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Белом доме, пишет издание The Hill

"Я действительно не знаю ее, но если вы посмотрите на стенограмму, президент Украины тоже не был ее поклонником", - сказал Трамп, напоминая о стенограмме разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

"Я уверен, что она очень хорошая женщина. Я просто мало о ней знаю", - добавил Трамп.

Согласно стенограмме, Трамп назвал Йованович во время июльского разговора с Зеленским "не подарком" и сказав, что ей придется "кое-что пережить". Зеленский также сказал, что считает Йовановича "плохим послом".

"Ее отношение ко мне было далеко от идеального, поскольку она восхищалась бывшим президентом и была на его стороне. Она бы не восприняла меня как нового президента", - сказал Зеленский Трампу.

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