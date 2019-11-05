Трамп заявил, что не знает Йованович

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Вторник, 5 ноября 2019, 11:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает лично бывшего посла США в Украине Мари Йованович, хотя в разговоре с президентом Украины назвал ее "не подарком" и заявил, что ей придется через кое-что пройти.  

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Белом доме, пишет издание The Hill

 "Я действительно не знаю ее, но если вы посмотрите на стенограмму, президент Украины тоже не был ее поклонником", - сказал Трамп, напоминая о стенограмме разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

"Я уверен, что она очень хорошая женщина. Я просто мало о ней знаю", - добавил Трамп.

Согласно стенограмме, Трамп назвал Йованович во время июльского разговора с Зеленским "не подарком" и сказав, что ей придется "кое-что пережить". Зеленский  также сказал, что считает Йовановича "плохим послом".

"Ее отношение ко мне было далеко от идеального, поскольку она восхищалась бывшим президентом и была на его стороне. Она бы не восприняла меня как нового президента", - сказал Зеленский Трампу.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

  • С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".
  • После увольнения Йованович заявила, что она отказалась передавать просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович сказала, что посоветовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.
  • Йованович давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября, а вчера была опубликована стенограмма ее показаний.
  • Она, в частности, сказала, что была напугана ремаркой Трампа о том, что "ее вскоре ждут определенные вещи".

Темы: Трамп Зеленский США Украина


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