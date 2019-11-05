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Левченко уходит из "Свободы" и тянет за собой двух депутатов Киевсовета

Вторник, 5 ноября 2019, 17:47

Народный депутат 8-го созыва Юрий Левченко заявил о выходе из партии "Свобода", членом которой был 11 лет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Левченко заявил, что ему стало очевидным, что "обеспечить достойную жизнь большинства украинского народа в рамках политической борьбы в "Свободе" невозможно по разным объективным и субъективным причинам". Он также добавил, что не уходит из общественно-политической жизни и не собирается "бегать" по другим политических проектам.

В то же время, как пишет общественное движение "Честно" "депутаты Киевсовета Прохор Антоненко и Святослав Кутняк, кроме оставления рядов партии, которой они были отданы с 2010 года, также подали заявления о выходе из фракции ВО "Свобода".

Действующим Регламентом работы Киевсовета предусмотрено, что депутатские группы совета формируются из депутатов, которые не входят в состав депутатских фракций горсовета, на основе общих взглядов по вопросам социально-экономического развития города Киева, общности проблем, которые они решают, или по другим признакам.

Для формирования депутатской группы нужно по меньшей мере пять депутатов Киевсовета, поэтому новой группы создано не будет.

Антоненко и Кутняк были помощниками-консультантами Левченко при его депутатстве в парламенте.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Свобода
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