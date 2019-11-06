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Путин: Пещерные русофобы и агрессивные националисты воюют с русским языком

Среда, 6 ноября 2019, 07:40

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что русофобы и националисты из других стран пытаются сократить пространство русского языка в мире.

Источник: стенограмма заседание Совета по русскому языку от 5 ноября на сайте Кремля

Прямая речь :"На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы, тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно – я хочу это подчеркнуть, – именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию.

Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, – а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, – разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты.

К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней – и это тоже должно быть понятно и ясно – всё то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память.

В этих условиях перед нами стоят две равновеликие задачи. Первая – это обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России (…). Вторая – реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, в образовательной, в гуманитарной сферах".

Детали: Путин поставил цель "сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире".

Он также подчеркнул, что русский язык в РФ "служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации".

Почему это важно: Россия использует язык как инструмент экспансии, а защиту прав русскоязычных людей – как аргумент для оккупации чужих территорий. Общее историческое и духовное наследие также становятся частью российской пропаганды и манипуляций.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкРосcияПутин
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