У многих прокуроров есть владельцы и наставники – Рябошапка

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Среда, 6 ноября 2019, 10:24

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что у многих прокуроров есть свои наставники, владельцы или кураторы.

Источник: интервью Рябошапки LB.ua

Прямая речь: "Конечно. У многих прокуроров есть свои наставники, владельцы или кураторы, которые их направляют.

Вам должно быть известно, что есть люди, которые содержат кого-то из прокуроров. Видели переписку Медяника (нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, который на заседании Верховной Рады переписывался с абонентом "Саша Яровой" и обещал поговорить о "сахаре" и "Океане" с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком, - ред.)"

Детали: По мнению генпрокурора, это не единичный случай, а "система".

Рябошапка также добавил, что сейчас одним из инструментов, который поможет выявить контролируемых прокуроров и избавиться от них, может быть аттестация.

По словам генпрокурора, много прокуроров боятся ее последнего этапа – проверки на добродетель.

Темы: Генпрокуратура прокуратура Рябошапка


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