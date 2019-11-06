У многих прокуроров есть владельцы и наставники – Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что у многих прокуроров есть свои наставники, владельцы или кураторы.

Источник: интервью Рябошапки LB.ua

Прямая речь: "Конечно. У многих прокуроров есть свои наставники, владельцы или кураторы, которые их направляют.

Вам должно быть известно, что есть люди, которые содержат кого-то из прокуроров. Видели переписку Медяника (нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, который на заседании Верховной Рады переписывался с абонентом "Саша Яровой" и обещал поговорить о "сахаре" и "Океане" с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком, - ред.)"

Детали: По мнению генпрокурора, это не единичный случай, а "система".

Рябошапка также добавил, что сейчас одним из инструментов, который поможет выявить контролируемых прокуроров и избавиться от них, может быть аттестация.

По словам генпрокурора, много прокуроров боятся ее последнего этапа – проверки на добродетель.