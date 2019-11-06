Советник Кличко: Противостояния с офисом Зеленского больше нет
В Офисе президента больше не будут пытаться подвинуть Виталия Кличко с должности главы КГГА.
Источник: Интервью советника мэра Киева, экс-генпродюсера украинского Comedy Club Максима Бахматова Bihus.Info.
Прямая речь: "На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законноизбранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законноизбранный мэр 5 лет назад ... "
Детали: Бахматов прокомментировал недавнее противостояние, когда Богдан публично "троллил" киевского мэра.
Прямая речь: "Одна история, когда Богдан троллит Кличко, другая история - когда Богдан будет пытаться троллить Бахматова, а Бахматов будет троллить Богдана.
Кличко это мэр, а Богдан этом руководитель Офиса президента, почему он должен троллить мэра? И вообще, что такое троллить? Ты должен давать факты, прокуратура должна давать какие-то запросы, СБУ и т.д. ... все остальное - это такой фейерверк без результата".
То, что происходило в публичных и непубличных пространстве между главой ОП Андреем Богданом и Кличко, Бахматов назвал фарсом и дешевым наступлением.
По его мнению больше попыток "свалить" Кличко со стороны Банковой не будет - "Уже есть, чем заниматься".
Бахматов добавил, что рейтинг Кличко в Киеве в последнее время рос, а "кандидата" от Банковой Александра Ткаченко - падал.
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Напомним:
- Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предварительный состав правительства Владимир Гройсман отставку Кличко рассматривать отказался.
- Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет.
- Мэр Киева Виталий Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
- Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и ее структур. Премьер-министр согласился.
- 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
- Президент Владимир Зеленский пока не подписал указ об увольнении Кличко.
- Кличко судится с Кабинетом министров, премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за решения об увольнении его с должности председателя Киевской городской государственной администрации.