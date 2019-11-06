Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советник Кличко: Противостояния с офисом Зеленского больше нет

Среда, 6 ноября 2019, 10:24

В Офисе президента больше не будут пытаться подвинуть Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Источник: Интервью советника мэра Киева, экс-генпродюсера украинского Comedy Club Максима Бахматова Bihus.Info.

Прямая речь: "На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законноизбранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законноизбранный мэр 5 лет назад ... "

Детали: Бахматов прокомментировал недавнее противостояние, когда Богдан публично "троллил" киевского мэра.

Прямая речь: "Одна история, когда Богдан троллит Кличко, другая история - когда Богдан будет пытаться троллить Бахматова, а Бахматов будет троллить Богдана.

Кличко это мэр, а Богдан этом руководитель Офиса президента, почему он должен троллить мэра? И вообще, что такое троллить? Ты должен давать факты, прокуратура должна давать какие-то запросы, СБУ и т.д. ... все остальное - это такой фейерверк без результата".

То, что происходило в публичных и непубличных пространстве между главой ОП Андреем Богданом и Кличко, Бахматов назвал фарсом и дешевым наступлением.

По его мнению больше попыток "свалить" Кличко со стороны Банковой не будет - "Уже есть, чем заниматься".

Бахматов добавил, что рейтинг Кличко в Киеве в последнее время рос, а "кандидата" от Банковой Александра Ткаченко - падал.

Знать больше: 

Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Напомним:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предварительный состав правительства Владимир Гройсман отставку Кличко рассматривать отказался.
  • Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет.
  • Мэр Киева Виталий Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
  • Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и ее структур. Премьер-министр согласился.
  • 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение  Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
  • Президент Владимир Зеленский пока не подписал указ об увольнении Кличко.
  • Кличко судится с Кабинетом министров, премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за решения об увольнении его с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Темы: Виталий КличкоБогданКиевЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Последние новости
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
Все новости...
Реклама: