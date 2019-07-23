Князев: Одна из версий убийства Шеремета – деятельность экстремистов
Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, в частности, деятельность экстремистски настроенных групп лиц.
Об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с президентом Владимиром Зеленским относительно раскрытия убийства журналиста.
"Следствием выдвинута следующая версия преступления - профессиональная деятельность Шеремета в Украине, а также за рубежом. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего", - сказал глава Нацполиции.
"Отдельно проверяется причастность к совершению убийства экстремистски настроенных групп лиц, которые пытаются или пытались достичь своих целей - смена власти, свержение конституционного строя и т.п. преступным путем", - заявил Князев.
Также он не исключил причастность к убийству России.
По его словам, работа над раскрытием преступления еще продолжается, но полиция все еще не может назвать имена убийц.
В частности, Князев отметил, что были допрошены 3,5 тысячи человек, выполнено 26 комплексных экспертиз и получена информация о 44 тысячи номеров, проведено 146 следственных действий.
Он добавил, что украинские правоохранители обратились за международно-правовой помощью и из 9 стран уже поступили данные.
Кроме того глава Нацполиции отметил, что правоохранителями проработана версия причастности к преступлению сотрудника СБУ, о чем сообщали СМИ, но она пока не подтвердилась.
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Напомним,
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
- Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
- В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
- В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
- 13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.
- В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.
- Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.
- В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
- 19 июля в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что первым вопросом для совета по вопросам свободы слова при президенте должен стать отчет силовиков по расследованию убийства журналиста УП Павла Шеремета.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает доклада от генпрокурора, главы МВД, главы Нацполиции и председателя СБУ по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.