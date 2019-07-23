Князев: Одна из версий убийства Шеремета – деятельность экстремистов

Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, в частности, деятельность экстремистски настроенных групп лиц.

Об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с президентом Владимиром Зеленским относительно раскрытия убийства журналиста.

"Следствием выдвинута следующая версия преступления - профессиональная деятельность Шеремета в Украине, а также за рубежом. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего", - сказал глава Нацполиции.

"Отдельно проверяется причастность к совершению убийства экстремистски настроенных групп лиц, которые пытаются или пытались достичь своих целей - смена власти, свержение конституционного строя и т.п. преступным путем", - заявил Князев.

Также он не исключил причастность к убийству России.

По его словам, работа над раскрытием преступления еще продолжается, но полиция все еще не может назвать имена убийц.

В частности, Князев отметил, что были допрошены 3,5 тысячи человек, выполнено 26 комплексных экспертиз и получена информация о 44 тысячи номеров, проведено 146 следственных действий.

Он добавил, что украинские правоохранители обратились за международно-правовой помощью и из 9 стран уже поступили данные.

Кроме того глава Нацполиции отметил, что правоохранителями проработана версия причастности к преступлению сотрудника СБУ, о чем сообщали СМИ, но она пока не подтвердилась.

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Напомним,