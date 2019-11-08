США раскритиковали Германию за "Северный поток-2"

Государственный секретарь США Майк Помпео напомнил Германии, что США выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и зависимости ФРГ от российских энергоносителей.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на заявление Помпео во время выступления в берлинском Фонде Кербера в пятницу, 8 ноября, перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина".

Детали: Во время выступления государственный секретарь США обратил внимание на авторитарные тенденции в России и Китае и заявил, что Германия должна бороться ради свободы в мире совместно с США.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G. Экс-глава ЦРУ Помпео напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

Впрочем, незадолго до этого, во время встречи с вновь назначенным председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Меркель отметила, что правительство ФРГ повысит требования безопасности во время развития сети 5G, но не будет исключать отдельные предприятия от участия в этом процессе.

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