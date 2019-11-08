США раскритиковали Германию за "Северный поток-2"

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Пятница, 8 ноября 2019, 23:44

Государственный секретарь США Майк Помпео напомнил Германии, что США выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и зависимости ФРГ от российских энергоносителей.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на заявление Помпео во время выступления в берлинском Фонде Кербера в пятницу, 8 ноября, перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина".

Детали: Во время выступления государственный секретарь США обратил внимание на авторитарные тенденции в России и Китае и заявил, что Германия должна бороться ради свободы в мире совместно с США.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G. Экс-глава ЦРУ Помпео напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

Впрочем, незадолго до этого, во время встречи с вновь назначенным председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Меркель отметила, что правительство ФРГ повысит требования безопасности во время развития сети 5G, но не будет исключать отдельные предприятия от участия в этом процессе.

Предыстория:

  • Немецкий законодательный орган Бундестаг пытается проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу "Северный поток-2" обойти газовую директиву Европейского Союза.
  • Украина призвала Бундестаг не поддерживать эти поправки
  • 6 ноября стало известно, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод Северный поток-2 от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.
  • На прошлой неделе Дания дала свое согласие на прокладку газового маршрута Северный поток-2. Евродепутат отметил, что теперь можно только пытаться задерживать реализацию этого проекта.

Темы: США Германия газ Газпром Росcия


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