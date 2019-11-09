В Кропивницком полицейский насмерть сбил пешехода

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Суббота, 9 ноября 2019, 19:29

В Кропивницком работник полиции совершил наезд на пешехода, тот умер в больнице.

Источник: сайт ГБР

Детали: Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием сотрудника Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.

По предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении.

 

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение - Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности НПУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В то же время, пресс-служба ГБР не сообщает, когда произошло ДТП. 

Украинская правда
Темы: ДТП полиция ГБР


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