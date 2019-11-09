В штабе ООС рассказали, скольких оккупантов убили за неделю

На Донбассе за неделю силами ООС было ликвидировано 11 оккупантов.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов было ликвидировано".

Детали: В пресс-центре объяснили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил "дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику".