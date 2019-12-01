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Воскресенье, 1 декабря 2019, 02:15

Из-за грязного воздуха в Иране отменили занятия в школах

В субботу загрязнение воздуха заставило власти в Иране, закрыть школы и университеты в разных частях страны, в том числе и в столице Тегеране,

Источник: Daily Sabah

Детали: Решение было объявлено поздно вечером в пятницу после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям из-за загрязнения воздуха.

В столице власти попросили остаться дома детей, пожилых людей и лиц с респираторными заболеваниями. Также чиновники ограничили в Тегеране движение частного транспорта и запретили въезд грузовикам. Отмечается, что ограничения будут действовать и 1 декабря.

В Тегеране средняя концентрация опасных элементов в воздухе достигает 146 микрограммов на кубический метр. Власти ожидают, что 2 декабря должен пойти дождь и ситуация улучшится.

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Украинская правда
Темы: Иран экология


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