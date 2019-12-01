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Главные новости субботы и ночи: Зеленский и тарифы, взрыв в "Ощадбанке"

Воскресенье, 1 декабря 2019, 07:00

Зеленский пытался разобраться с тарифами, злоумышленники взорвали отделение "Ощадбанка" в Киеве – новости, которые были актуальны 30 ноября.

О тарифах

Офис президента опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленский обсуждает с премьером Алексеем Гончаруком, главой ОПУ Андреем Богданом и несколькими другими чиновниками вопрос возможного снижения тарифа на отопление уже в декабре.

На совещании президенту объяснили, что "Нафтогаз" снизил цену на газ по сравнению с прошлым годом, таким образом для тех потребителей, которые обогревают дома газом, цена в платежке снизится.

О взрыве в "Ощадбанке"

В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве. Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявляет, что злоумышленники похитили около 250 тысяч гривен.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Сборная Украины узнала трех из четырех соперников в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. Подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе С. Как было известно ранее, с другой корзине сине-желтым досталась команда Нидерландов. С третьей корзины украинская сборная в соперники получила команду Австрии.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляет, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы, а не потому, что ее заставляли писать заявление об увольнении.

Генеральная прокуратура сообщила, что по делам Евромайдана признали виновными 59 человек.

Компания Apple решила пересмотреть свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" после скандала с маркировкой аннексированного Крыма как территории РФ для российских пользователей.

Президент Владимир Зеленский хочет на следующей неделе встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013.

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.

Украинская правда

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