Главные новости субботы и ночи: Зеленский и тарифы, взрыв в "Ощадбанке"
Зеленский пытался разобраться с тарифами, злоумышленники взорвали отделение "Ощадбанка" в Киеве – новости, которые были актуальны 30 ноября.
О тарифах
Офис президента опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленский обсуждает с премьером Алексеем Гончаруком, главой ОПУ Андреем Богданом и несколькими другими чиновниками вопрос возможного снижения тарифа на отопление уже в декабре.
На совещании президенту объяснили, что "Нафтогаз" снизил цену на газ по сравнению с прошлым годом, таким образом для тех потребителей, которые обогревают дома газом, цена в платежке снизится.
О взрыве в "Ощадбанке"
В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве. Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявляет, что злоумышленники похитили около 250 тысяч гривен.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Сборная Украины узнала трех из четырех соперников в финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. Подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе С. Как было известно ранее, с другой корзине сине-желтым досталась команда Нидерландов. С третьей корзины украинская сборная в соперники получила команду Австрии.
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляет, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы, а не потому, что ее заставляли писать заявление об увольнении.
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Компания Apple решила пересмотреть свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" после скандала с маркировкой аннексированного Крыма как территории РФ для российских пользователей.
Президент Владимир Зеленский хочет на следующей неделе встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013.
Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.
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