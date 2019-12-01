Импичмент Трампа: В Конгрессе сформулируют обвинения в рамках дела

Комитет по разведке Палаты представителей США получит 2 декабря текст отчета о возможном использовании президентом США Дональдом Трампом оборонной помощи и предложения встречи в Белом доме для давления на президента Украины Владимира Зеленского в обмен на расследование против Джо Байдена.

Источник: Голос Америки

Детали: Отчет будет содержать оценку того, препятствовал ли Трамп следствию, ограничивая доступ расследователей к свидетелям и документам.

Согласно с указаниями, распространенными руководством Комитета, на рассмотрение отчета перед голосованием, которое состоится 3 декабря, у конгрессменов будет 24 часа, пишут американские СМИ.

Республиканцы, которые составляют меньшинство в Комитете по разведке Палаты представителей США, могут опубликовать собственный отчет, где будут представлены аргументы в защиту президента.

После голосования инициатива перейдет к Юридическому комитету Палаты представителей США, который должен заслушать экспертов и сформулировать обвинения в рамках импичмента.

Комитет направил приглашение президенту Трампу лично, или через юристов, озвучить свою позицию по делу об импичменте.

Дословно: "У президента и его юристов есть срок до вечера воскресенья, чтобы определиться, примут ли они участие в слушаниях 4 декабря. В Белом доме сейчас обсуждают формат участия стороны защиты президента в рамках дела об импичменте, которое в администрации Трампа неоднократно называли "надуманным" и "мошенническим".

4 декабря комитеты заслушают экспертное мнение юристов конституционного права относительно прецедентов в процедуре импичмента в истории США и насколько действия Трампа могут подпадать под импичмент. Во время слушаний под названием "Расследование по импичменту президента Дональда Трампа: Конституционные основания импичмента президента", эксперты-юристы ответят на вопросы юристов обеих сторон.

Дословно: "Быстрый темп продвижения расследования может означать, что Палата представителей будет голосовать по вопросу импичмента уже до Рождественских праздников и дело об импичменте перейдет в Сенат США сразу после Нового года".

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