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Зеленский об обмене: Сначала могут вернуться 72 человека

Вторник, 10 декабря 2019, 01:25
Зеленский об обмене: Сначала могут вернуться 72 человека

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.

Источник: брифинг Зеленского после встречи "нормандской четверки"

Прямая речь: "Договорились о начале – всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки. Сейчас речь идет о Донбассе.

Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу". 

Детали: Зеленский отметил, что ему сложно говорить о датах, потому в случае с моряками переносились даты, но добавил, что "хочется до конца года это сделать".

Он также отметил, что вопрос обмена имеет три стороны: 1) те, кто в Украине, и те, кто в оккупированном Донбассе, 2) удерживаемые в России и 3) удерживаемые в Крыму.

По словам Зеленского, он хотел все это совместить, но это очень сложно.

Вместе с тем президент добавил, что этот вопрос проговорили и решили, "что будем об этом говорить, и будем думать, каким образом это сделать".

Что было раньше: 9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошли двусторонние встречи и четырехсторонние переговоры в "нормандском формате".

Также состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, которая длилась менее получаса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

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Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
  • 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев
  • 3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что еще один обмен удерживаемыми лицами может состояться на "следующей неделе". Но такой обмен не состоялся.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийДонбасспленные
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