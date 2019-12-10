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Новости 10 декабря: реакции на "нормандский саммит", нервы Суркова

Вторник, 10 декабря 2019, 19:37
Новости 10 декабря: реакции на нормандский саммит, нервы Суркова

Тимошенко, Порошенко и другие политики прокомментировали результаты переговоров "нормандской четверки", Аваков рассказал, как у Суркова в Париже сдали нервы и он кричал — новости, которые были актуальны 10 декабря.

О реакциях

Пятый президент Петр Порошенко после встречи в "нормандском формате" заявил, что оснований для эйфории нет и России нельзя доверять.

В свою очередь лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее беспокоит тезис об особом статусе Донбасса на постоянной основе и легитимизация "формулы Штайнмайера".

Представители "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе не считают историческим "нормандский саммит", видят в нем и позитивные моменты, и тревожные.

Партия "Голос" заявила, что главной проблемой "нормандской встречи" является то, что Украина и Россия не сдвинулись в своих точках зрения, а Минские соглашения – путь в никуда.

Тут мы собрали первые реакции соцсетей на результаты переговоров в Париже.

О Суркове

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что в ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

На нормандском саммите президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.

Центр "Миротворец" сообщил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Украинцы в 2019 году больше всего искали через Google восьмой сезон сериала "Игра престолов", президента Владимира Зеленского и российскую певицу Юлию Началову, которая умерла в марте.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке.

На участке разведения сил и средств в Станице Луганской зафиксировали лиц с наружными повязками с надписью "СЦКК-JCCC", которых там быть не должно.

Украинская правда
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