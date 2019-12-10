В партии Порошенко проанализировали "Нормандию" Зеленского: Ни измены, ни победы

3326 просмотров
Вторник, 10 декабря 2019, 13:13

Представители партии "Европейская солидарность" не считают исторической встречу лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря, видят и позитивные ее моменты, и тревожные.

Источник: комментарии соратниц Петра Порошенко Иванны Климпуш-Цинцадзе и Ирины Геращенко в Facebook

Прямая речь Иванны Климпуш-Цинцадзе: "Я рада, что президент Зеленский способен слышать активное гражданское общество. Все акции против капитуляции, несмотря на обвинения в их проплачености, наконец-то, были услышаны".

Прямая речь Ирины Геращенко: "Безусловно, это была важная встреча нормандской четверки после 3-летнего перерыва. Но она не стала исторической. Не произошло ни измены, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе".

Детали: Обе народные депутатки отметили как позитив договоренности о возврате пленных украинцев домой до конца этого года и круглосуточном мониторинге ОБСЕ. Однако они высказали и свою обеспокоенность.

Дополняется...

Темы: нормандский формат Геращенко Ирина Европейская солидарность Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Голос" назвал главную проблему встречи в Париже 10 декабря 2019, 12:39
Аваков рассказал, как у Суркова в Париже сдали нервы и он кричал 10 декабря 2019, 11:58
Нормандия 2019 состоялась. Первая реакция соцсетей 10 декабря 2019, 10:35
Все новости
Главные новости
Новый саммит "нормандской четверки" планируют через 4 месяца в Берлине
Аваков намекнул на компромисс по контролю над границей
Во время "нормандского саммита" на Донбассе погибли трое военных — ООС
Зеленский об обмене: Сначала могут вернуться 72 человека
Все новости
деньги

Как попросить прибавку к зарплате

исследование

Как работает мозг во сне и почему нам снится то, что снится

здоровье

Если вы пьете много чая, можете почувствовать эти 9 побочных эффектов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів