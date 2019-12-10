В партии Порошенко проанализировали "Нормандию" Зеленского: Ни измены, ни победы
Представители партии "Европейская солидарность" не считают исторической встречу лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря, видят в ней и позитивные моменты, и тревожные.
Источник: комментарии соратниц Петра Порошенко Иванны Климпуш-Цинцадзе и Ирины Геращенко в Facebook
Прямая речь Иванны Климпуш-Цинцадзе: "Я рада, что президент Зеленский способен слышать активное гражданское общество. Все акции против капитуляции, несмотря на обвинения в их проплачености, наконец-то, были услышаны".
Прямая речь Ирины Геращенко: "Безусловно, это была важная встреча нормандской четверки после 3-летнего перерыва. Но она не стала исторической. Не произошло ни измены, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе".
Детали: Обе народные депутатки отметили как позитив договоренности о возврате пленных украинцев домой до конца этого года и круглосуточном мониторинге ОБСЕ. Однако они высказали и свою обеспокоенность.
Климпуш-Цинцадзе обеспокоена тем, что Владимир Зеленский "решил воспользоваться терминологией Кремля, мол, Москва имеет влияние на сепаратистов на оккупированных территориях, а не является стороной этого конфликта", и тем, что президентская команда "решила идти по путинскому толкованию Минских договоренностей относительно границы и пока полностью отказалась от идеи о миротворцах".
Ее беспокоит формула Штайнмайера, но радует, что позиции Украины и РФ о границе расходятся.
Также Климпуш-Цинцадзе беспокоят слова Владимира Путина о законе Украины "Об образовании" и общение Владимира Зеленского на русском языке: "Продемонстрировать свое знание русского языка Зеленский мог и одним-двумя предложениями".
По ее мнению, "странно прозвучало приглашение кремлевской пропагандистки в Украину".
Климпуш-Цинцадзе осталась убеждена, что смешивать переговоры по Донбассу и по газу было плохо и Путин попытается дальше давить на Украину тезисами о "скидках".
А Геращенко считает, что Путин согласился на саммит "нормандской четверки" именно сейчас из-за газового вопроса: "России не хватило несколько месяцев достроить "Северный Поток-2", и ей крайне необходимы эти несколько месяцев иметь транзит через Украину. Затем тема транзита станет еще одной темой шантажа Киева. А сейчас именно газовый вопрос, а не Донбасс, были решающими для Путина".
Также, убеждена она, за встречей стоит усталость России от санкций и стремление выйти из изоляции.
Геращенко рада, что Зеленский указал на "красные линии" и невозможность федерализации, на принципиальность освобождения всей территории Донбасса, а о Крыме вспомнил хотя бы на брифинге.
Плохо, по ее мнению, то, что вопросы безопасности не решены, что на переговорах не прозвучало о Дебальцево и Новоазовске.
Также Геращенко отметила, что Верховная Рада для сохранения санкций должна пролонгировать старый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, а "нового нет".
"Главный провал и зрада дня – пресс служба президента. Увольте их, наймите лучше Теслу", – подытожила Геращенко.
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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже
5 нормандских встреч до Зеленского. Как каждая из них изменила ход войны на Донбассе
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
- Сначала в "Елисейском дворце" состоялись двусторонние встречи между всеми лидерами, за исключением президентов РФ и Украины. Затем более часа все четыре лидера вели переговоры за круглым столом.
- Позже состоялась двусторонняя встреча украинской и российской делегаций, на которой речь шла о газовой тематике. Во время этих переговоров Зеленский и Путин беседовали с глазу на глаз 10-15 минут. Путин сказал журналистам, что поговорили "хорошо, по-деловому".
- После того Зеленский, Путин, Меркель и Макрон снова общались вместе за ужином, который длился чуть более двух часов и окончилась среди ночи.
- По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.
- Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
- На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
- Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.
- О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.
- Зато вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали", но форму, объем, цену, детали договора о транзите газа еще будут обсуждать.
- В свою очередь, Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.
- Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.
- При этом Путин отметил "потепление" отношений с Украиной, а также продолжил обещать Киеву скидку в 25% на газ.
- Украина и Россия не достигли согласия относительно нового контракта на транзит газа и на поставки газа – договорились "дальше договариваться".
- "Нормандская встреча" проходила на фоне акций под Офисом президента в Киеве. Координатор акции "Варта на Банковой" Павел Белоус после переговоров в Париже заявил, что Зеленский не пересек "красных линий", то есть не сдал национальные интересы, поэтому палатки с Банковой уберут к утру.