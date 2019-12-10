В партии Порошенко проанализировали "Нормандию" Зеленского: Ни измены, ни победы

Представители партии "Европейская солидарность" не считают исторической встречу лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря, видят и позитивные ее моменты, и тревожные.

Источник: комментарии соратниц Петра Порошенко Иванны Климпуш-Цинцадзе и Ирины Геращенко в Facebook

Прямая речь Иванны Климпуш-Цинцадзе: "Я рада, что президент Зеленский способен слышать активное гражданское общество. Все акции против капитуляции, несмотря на обвинения в их проплачености, наконец-то, были услышаны".

Прямая речь Ирины Геращенко: "Безусловно, это была важная встреча нормандской четверки после 3-летнего перерыва. Но она не стала исторической. Не произошло ни измены, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе".

Детали: Обе народные депутатки отметили как позитив договоренности о возврате пленных украинцев домой до конца этого года и круглосуточном мониторинге ОБСЕ. Однако они высказали и свою обеспокоенность.

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