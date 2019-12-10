В партии Порошенко проанализировали "Нормандию" Зеленского: Ни измены, ни победы

Представители партии "Европейская солидарность" не считают исторической встречу лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря, видят в ней и позитивные моменты, и тревожные.

Источник: комментарии соратниц Петра Порошенко Иванны Климпуш-Цинцадзе и Ирины Геращенко в Facebook

Прямая речь Иванны Климпуш-Цинцадзе: "Я рада, что президент Зеленский способен слышать активное гражданское общество. Все акции против капитуляции, несмотря на обвинения в их проплачености, наконец-то, были услышаны".

Прямая речь Ирины Геращенко: "Безусловно, это была важная встреча нормандской четверки после 3-летнего перерыва. Но она не стала исторической. Не произошло ни измены, ни победы. Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе".

Детали: Обе народные депутатки отметили как позитив договоренности о возврате пленных украинцев домой до конца этого года и круглосуточном мониторинге ОБСЕ. Однако они высказали и свою обеспокоенность.

Климпуш-Цинцадзе обеспокоена тем, что Владимир Зеленский "решил воспользоваться терминологией Кремля, мол, Москва имеет влияние на сепаратистов на оккупированных территориях, а не является стороной этого конфликта", и тем, что президентская команда "решила идти по путинскому толкованию Минских договоренностей относительно границы и пока полностью отказалась от идеи о миротворцах".

Ее беспокоит формула Штайнмайера, но радует, что позиции Украины и РФ о границе расходятся.

Также Климпуш-Цинцадзе беспокоят слова Владимира Путина о законе Украины "Об образовании" и общение Владимира Зеленского на русском языке: "Продемонстрировать свое знание русского языка Зеленский мог и одним-двумя предложениями".

По ее мнению, "странно прозвучало приглашение кремлевской пропагандистки в Украину".

Климпуш-Цинцадзе осталась убеждена, что смешивать переговоры по Донбассу и по газу было плохо и Путин попытается дальше давить на Украину тезисами о "скидках".

А Геращенко считает, что Путин согласился на саммит "нормандской четверки" именно сейчас из-за газового вопроса: "России не хватило несколько месяцев достроить "Северный Поток-2", и ей крайне необходимы эти несколько месяцев иметь транзит через Украину. Затем тема транзита станет еще одной темой шантажа Киева. А сейчас именно газовый вопрос, а не Донбасс, были решающими для Путина".

Также, убеждена она, за встречей стоит усталость России от санкций и стремление выйти из изоляции.

Геращенко рада, что Зеленский указал на "красные линии" и невозможность федерализации, на принципиальность освобождения всей территории Донбасса, а о Крыме вспомнил хотя бы на брифинге.

Плохо, по ее мнению, то, что вопросы безопасности не решены, что на переговорах не прозвучало о Дебальцево и Новоазовске.

Также Геращенко отметила, что Верховная Рада для сохранения санкций должна пролонгировать старый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, а "нового нет".

"Главный провал и зрада дня – пресс служба президента. Увольте их, наймите лучше Теслу", – подытожила Геращенко.

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