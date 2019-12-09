Путин выйдет на переговоры в Париже с жесткой позицией – росСМИ
Президент России Владимир Путин намерен на встрече в "нормандском формате" 9 декабря жестко придерживаться прежних позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей относительно Донбасса.
Источник: "Коммерсант" со ссылкой на источники
Дословно: "Источник "Ъ" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений – жесткая.
"Для них (украинской стороны – "Ъ") эта встреча – политический акт, а для нас – рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать".
Детали: Собеседник российской газеты уверен, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать минские соглашения, как выразился Вадим Пристайко, также не будет реализовано.
По его словам, Париж и Берлин не раз говорили о том, что им нет альтернативы.
Издание также цитирует так называемую "главу МИД ДНР" Наталью Никонорову: "Есть ожидание, что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов "Комплекса мер по выполнению минских соглашений".
Никонорова отметила, что соглашения "одобрены Совбезом ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится, – гаранты". Она настаивает, что все пункты "Комплекса мер…" связаны между собой – и "пункты, касающиеся вопросов безопасности, должны коррелировать с политическими вопросами".
Представительница ОРДО считает, что Киеву надо продлить существующий временный закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а затем закрепить его положения в конституции Украины.
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Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
- 3 декабря Зеленский провел совещание, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря Совет нацбезопасности утвердил один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате" как основной.
- Зеленский надеялся, что в ходе встречи с Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уверял, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
- В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
- Путин заявлял, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призывала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.