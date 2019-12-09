Путин выйдет на переговоры в Париже с жесткой позицией – росСМИ

Президент России Владимир Путин намерен на встрече в "нормандском формате" 9 декабря жестко придерживаться прежних позиций и добиваться выполнения прошлых договоренностей относительно Донбасса.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на источники

Дословно: "Источник "Ъ" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений – жесткая.

"Для них (украинской стороны – "Ъ") эта встреча – политический акт, а для нас – рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать".

Детали: Собеседник российской газеты уверен, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать минские соглашения, как выразился Вадим Пристайко, также не будет реализовано.

По его словам, Париж и Берлин не раз говорили о том, что им нет альтернативы.

Издание также цитирует так называемую "главу МИД ДНР" Наталью Никонорову: "Есть ожидание, что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов "Комплекса мер по выполнению минских соглашений".

Никонорова отметила, что соглашения "одобрены Совбезом ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится, – гаранты". Она настаивает, что все пункты "Комплекса мер…" связаны между собой – и "пункты, касающиеся вопросов безопасности, должны коррелировать с политическими вопросами".

Представительница ОРДО считает, что Киеву надо продлить существующий временный закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а затем закрепить его положения в конституции Украины.

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