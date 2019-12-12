MH17: Россия не видит причин выдавать Цемаха Нидерландам

В российском МИД заявили, что требование прокуратуры Нидерландов задержать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing над Украиной Владимира Цемаха противоречит международным нормам.

Источник: ТАСС соссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову

Детали: Захарова сообщила, что Генпрокуратура России вела переписку с прокураторой Нидерландов. Она заявила, что претензии голландской стороны не обоснованы, она якобы не выполнила целый ряд требований Европейской конвенции о выдаче, среди которых есть и технические, и по существу

Напомним,

7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.

В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россияне это отрицали.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.

12 сентября дочь боевика Мария Левченко-Цемах заявила, что Цемах вернулся из России на оккупированную территорию Донбасса.

Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории "ДНР".

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

Служба безопасности Украины объявила Цемаха в розыск.

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