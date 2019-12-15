Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости субботы и ночи: ликвидация патриархий, выдворение российской журналистки

Воскресенье, 15 декабря 2019, 07:00
Главные новости субботы и ночи: ликвидация патриархий, выдворение российской журналистки

Епифаний сообщил о ликвидации двух патриархий, пограничники не пустили российскую журналистку – новости, которые были актуальны 14 декабря.

О ликвидации патриархий

Митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ".

Архиерейский собор ПЦУ призывает государство и в дальнейшем защищать общество от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины.

О выдворении российской журналистки

В субботу утром украинские пограничники не пропустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мир, народовластие, "прозрачные правила игры" и качественную инфраструктуру одними из ключевых факторов "формулы будущего" для Украины.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает, что государство проигрывает репутационно от обвинения волонтеров и ветеранов в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Православная Церковь Украина допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг.

Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК завершила проведение собеседований с 8 кандидатами, Нацагентство может получить нового главу уже в понедельник.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Последние новости
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
Все новости...
Реклама: