Главные новости субботы и ночи: ликвидация патриархий, выдворение российской журналистки

Епифаний сообщил о ликвидации двух патриархий, пограничники не пустили российскую журналистку – новости, которые были актуальны 14 декабря.

О ликвидации патриархий

Митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ".

Архиерейский собор ПЦУ призывает государство и в дальнейшем защищать общество от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины.

О выдворении российской журналистки

В субботу утром украинские пограничники не пропустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, Украина может вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на временно оккупированных территориях Донбасса.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мир, народовластие, "прозрачные правила игры" и качественную инфраструктуру одними из ключевых факторов "формулы будущего" для Украины.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает, что государство проигрывает репутационно от обвинения волонтеров и ветеранов в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Православная Церковь Украина допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг.

Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК завершила проведение собеседований с 8 кандидатами, Нацагентство может получить нового главу уже в понедельник.