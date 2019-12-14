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Глава Минветеранов о деле Шеремета: Государство проигрывает репутационно

Суббота, 14 декабря 2019, 15:19
Оксана Коляда
Facebook Коляды

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает, что государство проигрывает репутационно от обвинения волонтеров и ветеранов в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: пост Коляды в Facebook

Прямая речь: "Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно".

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы".

"Убийство Павла Шеремета должно быть расследованным. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы.

Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещен с образом убийцы".

Детали: Коляда отметила, что знает лично обвиняемых в причастности к убийству журналиста - Владислава и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь и назвала их всех признанными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении.

В то же время она заверила, что Минветеранов "будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам".

"Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку делу по существу", - отметила Коляда.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.
  • Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине
  • Следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
  • Министр МВД Арсен Аваков заявил, что Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

Украинская правда
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