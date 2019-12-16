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Дело Шеремета: Следствие объявило подозрения, опираясь на слабые доказательства – СМИ

Понедельник, 16 декабря 2019, 17:56
Дело Шеремета: Следствие объявило подозрения, опираясь на слабые доказательства – СМИ

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается министр внутренних дел Арсен Аваков, не однозначные, а доказательства – не убедительные.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Журналисты получили документ экспертизы, которую Аваков назвал "решающей" для ареста подозреваемых в убийстве. Экспертиза не содержит однозначных выводов, что персонажи на видео и подозреваемые – одни и те же лица.

Так, четверо экспертов проанализировали, может ли быть детский хирург Юлия Кузьменко женщиной-килером, которая подложила взрывчатку под авто, а утром подорвала его.

Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкого ответа. Экспертиза походки назвала доказательства условно-достаточными для того, чтобы утверждать идентичность лиц.

 

Аваков также опирается на выводы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча. Журналисты проанализировали результаты предыдущей экспертизы британца от 1 октября.

Согласно документу, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина на видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, – с существенной вероятностью один и тот же человек.

 

Это означает, что все три человека – Кузьменко, а не арестованная Яна Дугарь. В то же время, по словам расследователей, доказать сходство крайне сложно, если сравнить фотографию Кузьменко и персонажа на видео.

Журналисты также предполагают, что данная экспертиза Бирча "могла поставить под сомнение выводы следователей и разрушить стройный рассказ", поэтому не была обнародована.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • "Слідство.Інфо" в 2017 году сделало фильм с собственными результатами расследования.
  • Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" - 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" - 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. Супруги также фигурируют в деле убийства Шеремета.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

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Блог УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Темы: Дело Шеремета
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