Дело Шеремета: Следствие объявило подозрения, опираясь на слабые доказательства – СМИ

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается министр внутренних дел Арсен Аваков, не однозначные, а доказательства – не убедительные.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Журналисты получили документ экспертизы, которую Аваков назвал "решающей" для ареста подозреваемых в убийстве. Экспертиза не содержит однозначных выводов, что персонажи на видео и подозреваемые – одни и те же лица.

Так, четверо экспертов проанализировали, может ли быть детский хирург Юлия Кузьменко женщиной-килером, которая подложила взрывчатку под авто, а утром подорвала его.

Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкого ответа. Экспертиза походки назвала доказательства условно-достаточными для того, чтобы утверждать идентичность лиц.

Аваков также опирается на выводы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча. Журналисты проанализировали результаты предыдущей экспертизы британца от 1 октября.

Согласно документу, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина на видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, – с существенной вероятностью один и тот же человек.

Это означает, что все три человека – Кузьменко, а не арестованная Яна Дугарь. В то же время, по словам расследователей, доказать сходство крайне сложно, если сравнить фотографию Кузьменко и персонажа на видео.

Журналисты также предполагают, что данная экспертиза Бирча "могла поставить под сомнение выводы следователей и разрушить стройный рассказ", поэтому не была обнародована.

Предыстория:

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Блог УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета