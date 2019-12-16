Новости 16 декабря: изменения в Конституцию, новый глава НАПК
Ликвидируются районы, вводятся префекты: Зеленский предлагает изменить Конституцию, избрали нового главу НАПК — новости, которые были актуальны 16 декабря.
О Конституции
Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства — ввести общины, округи, области и сделать префектов представителями государства в округах и областях.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти в РФ проанализируют "на предмет соответствия минским договоренностям".
О НАПК
Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Зеленский должен рассмотреть петицию о снятии звания заслуженного юриста с депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая набрала необходимое количество подписей.
В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми — Государственная миграционная служба.
Председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в фонде из-за давления Офиса президента.
Известная львовская певица Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь с концерта.
В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается министр внутренних дел Арсен Аваков, не однозначные, а доказательства – не убедительные.