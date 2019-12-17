Следует вернуть площадку Украина-РФ для обмена заключенными – Баканов

1144 просмотра
Вторник, 17 декабря 2019, 18:58

Обмен незаконно удерживаемыми лицами следует проводить параллельными процессами, не меняя сути принципа "всех на всех", на котором сошлись участники Нормандской встречи в Париже.

Источник: глава Службы безопасности Иван Баканов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути "всех на всех", как было договорено на "Норманди"...

Есть часть идентифицированных, но есть и те, кто подлежит идентификации".

Детали: По его словам, в настоящее время украинская сторона не может завершить идентификацию незаконно удерживаемых лиц из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где они содержатся.

Глава СБУ также пояснил, что Украина должна обмениваться и гражданами РФ, но не со стороной ОРДЛО, которая их запрашивает, а с Россией: "Рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене – Украина и Российская Федерация".

Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович. Украина, в свою очередь, выдала России 35 человек.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В СБУ заявляли, что в ОРДЛО боевики незаконно удерживают 227 украинцев.
  • В рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря.
  • Президент Владимир Зеленский после саммита сообщил, что договорились о трех этапах. На первом в Украину могут вернуться 72 человека.
  • По его словам, речь идет о трех группах удерживаемых лиц: те, кто в Украине, и те, кто в оккупированном Донбассе; удерживаемые в России; удерживаемые в Крыму.

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Темы: пленные Баканов СБУ ОРДЛО


powered by lun.ua
Материалы по теме
Списки на обмен можно уточнить после визита Красного Креста в ОРДЛО – министр 16 декабря 2019, 13:59
Российский канал показал трех украинских военнопленных в ОРДЛО 16 декабря 2019, 12:46
Зеленский об обмене: Сначала могут вернуться 72 человека 10 декабря 2019, 02:25
Все новости
Главные новости
Покрытие моста Патона просело, движение для автомобилей ограничат
В Верховной Раде не нашли понимания, вечернее заседание не будут проводить
Стычки под Радой: двое полицейских попали в больницу
КС разрешил Раде сократить количество депутатов
Все новости
здоровье

Красные, зеленые и готические: лекарства и другие вещи, которые меняют цвет ваших экскрементов

здоровье

Химиотерапия: 10 продуктов, которые полезно есть при прохождении курса

Опыт

Как объяснить детям, что Деда Мороза не существует. Невероятный рецепт одной мамы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів