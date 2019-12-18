Дело Шеремета: адвокат требует опровержения от МВД по семье АТОшников

Защита семьи АТОшников Грищенко требует опровержения от Министерства внутренних дел о вероятной причастности их к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Источник: адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук в Facebook

Прямая речь: "Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета".

Детали: Адвокат говорит, что готовит иск в суд и ждет реакции МВД. Он обнародовал текст требования об опровержении.

По словам защитника, на брифинге силовики продемонстрировали материалы следствия, в том числе фотоизображения вероятных подозреваемых, в частности и Инны и Владислава Грищенко.

Ковальчук подчеркивает, что слайд с фото сопровождался пояснительными надписями, которые указывают на них как на "исполнителей преступления".

По его словам, комментарии чиновников МВД свидетельствуют об их "уверенности в доказанности вины подозреваемых", а часть часть комментариев "носит явно манипулятивный характер и направлена ​​на искусственную демонизацию задержанных лиц".

Таким образом, по мнению адвоката, нарушена презумпцию невиновности подозреваемых в различных производствах, в том числе Грищенко.

Что предшествовало: Полиция на спецбрифинге 12 декабря назвала Владислава и Инну Грищенко среди возможных причастных к убийству Шеремета, однако подозрение им до сих пор не объявлено.

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Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета

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