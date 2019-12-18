Дело Шеремета: адвокат требует опровержения от МВД по семье АТОшников
Защита семьи АТОшников Грищенко требует опровержения от Министерства внутренних дел о вероятной причастности их к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Источник: адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук в Facebook
Прямая речь: "Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета".
Детали: Адвокат говорит, что готовит иск в суд и ждет реакции МВД. Он обнародовал текст требования об опровержении.
По словам защитника, на брифинге силовики продемонстрировали материалы следствия, в том числе фотоизображения вероятных подозреваемых, в частности и Инны и Владислава Грищенко.
Ковальчук подчеркивает, что слайд с фото сопровождался пояснительными надписями, которые указывают на них как на "исполнителей преступления".
По его словам, комментарии чиновников МВД свидетельствуют об их "уверенности в доказанности вины подозреваемых", а часть часть комментариев "носит явно манипулятивный характер и направлена на искусственную демонизацию задержанных лиц".
Таким образом, по мнению адвоката, нарушена презумпцию невиновности подозреваемых в различных производствах, в том числе Грищенко.
Что предшествовало: Полиция на спецбрифинге 12 декабря назвала Владислава и Инну Грищенко среди возможных причастных к убийству Шеремета, однако подозрение им до сих пор не объявлено.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным следствия, самодельные взрывные устройства, подложенные под машины Павла Шеремета (июль 2016 года, Киев) и Михаила Чекурака (июль 2018 года, Косов) – почти идентичны. А в не сдетонировавшей взрывчатке из Косова найдены следы ДНК обоих Грищенко.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко (Riffmaster), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабыеи неубедительные.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.