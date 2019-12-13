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Аваков: Подозреваемые говорили о покровителе, который прикроет и вытащит

Пятница, 13 декабря 2019, 23:10
Аваков: Подозреваемые говорили о покровителе, который прикроет и вытащит

Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить.

Источник: заявление министра внутренних дел Арсена Авакова в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос, могут ли быть причастны к преступлению представители украинских или иностранных спецслужб

Прямая речь: "Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько сртаниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Да, преступление было подготовлено сверхпродуманно и сверхточно". 

 
скриншот с онлайн-трансляции 

Детали: Аваков также продемонстрировал новую фотографию девушки, которой не показывали на брифинге 12 декабря, и которая, по мнению следствия, привела в действие взрывное устройство.

Аваков отметил, что девушка была в парике и специальных очках, потом она вышла из другого места в другой одежде, и она нажимала на кнопку пульта дистанционного управления.

По словам министра, у следствия есть гипотезы, кто этот человек, но точно личности не знают.

В то же время, в материалах следствия, которые объявляли сегодня в суде, говорится, что взрывное устройство привела в действие подозреваемая Кузьменко.

Аваков также рассказал, что преступление было многофакторным: разведка, отход, построение маршрута, отход после преступления.

В частности, якобы Антоненко перед взрывом весь день фотографировал в квартале стоящие машины.

По словам Авакова, подозреваемые создавали так называемые "дубли машин" – потому что полиция после преступления в первую очередь проверяет новые в районе или дворе машины, а не автомобили местных жителей, которые их там паркуют каждый день.

Отвечая на вопросы главреда УП Севгиль Мусаевой о том, могут ли быть причастны силовики к преступлению, Аваков сказал, что "есть люди, которые пока находятся за кадром, вне схемы обвинения, которые были инициаторами и соинициаторами преступления". Но Аваков подчеркнул, что следствие не завершено, оно только в первой фазе.

Он также рассказал, что во время передачи дела полиции "не нашли 4 камеры, не смогли получить камеры в хороших местах и с хорошим качеством, сказали, что их передавали раньше, или что на них ничего не было в записи".

Аваков рассказал, что также было подозрение, что подозреваемым кто-то дает информацию, поэтому в 2017 году засекретили следствие.

Кроме того, по словам министра, "одна из операций была пресечена уже сейчас, потому что уже вот этим последним подозреваемым была передана информация".

Что было раньше: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму"). 

По версии правоохранителей, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто Шеремета, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета. 

13 декабря Кузьменко арестовали до 8 февраля 2020 года.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.
  • Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине
  • Судя по подозрению Кузьменко, следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
  • Министр МВД Арсен Аваков заявил, что Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.
  • Для убийства Шеремета использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

Ирина Балачук, Валентина Романенко, УП

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Темы: Дело ШереметаубийствоАваков
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