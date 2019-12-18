Полиция рассказала подробности о мине из квартиры Антоненко

Полиция установила хронологию событий, по которой главный подозреваемый Андрей Антоненко перед обысками в его доме попросил неизвестное лицо забрать из шкафа пакет.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться, что он забрал вещь из квартиры".

Детали: Боеприпас, похожий на противопехотную мину МОН-50, обнаружили в купюроприемнике терминала в офисном помещении на первом этаже дома, где жил подозреваемый.

Очевидцы рассказали полиции, что брат жены Антоненко, который проживает вместе с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером.

Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория: