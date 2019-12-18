Полиция рассказала подробности о мине из квартиры Антоненко
Полиция установила хронологию событий, по которой главный подозреваемый Андрей Антоненко перед обысками в его доме попросил неизвестное лицо забрать из шкафа пакет.
Источник: Нацполиция
Дословно: "Воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться, что он забрал вещь из квартиры".
Детали: Боеприпас, похожий на противопехотную мину МОН-50, обнаружили в купюроприемнике терминала в офисном помещении на первом этаже дома, где жил подозреваемый.
Очевидцы рассказали полиции, что брат жены Антоненко, который проживает вместе с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером.
Что предшествовало: 13 декабря в квартире Антоненко и других подозреваемых в причастности к убийству провели обыски. Следствие установило, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое, спрятанное в его шкафу". Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко( "Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине.
- Антоненко фигурирует в расследовании как организатор: якобы "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности", он пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
- 18 декабря подозреваемый отказался давать показания, заявив о предвзятости следователей.
- В тот же день адвокат обжаловал арест подзащитного.