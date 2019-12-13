Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.

Источник: собеседник "Украинской правды" близкий к следствию

Прямая речь: "Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко".

фото УП

Детали: Эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей.

фото УП

Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

Мину изъяли и направили на экспертизы.

В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Для убийства одного из руководителей Украинской правды Павла Шеремета использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

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