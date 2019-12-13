Главный фигурант дела Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину
Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.
Источник: собеседник "Украинской правды" близкий к следствию, министр МВД Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова"
Прямая речь: "Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко".
Детали: Эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.
Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей.
Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.
В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.
Мину изъяли и направили на экспертизы.
В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.
Позже в эфире программы "Свобода слова" глава МВД Арсен Аваков подтвердил данную информацию.
По его словам, когда пришли к Антоненко с обысками, то предупредили его о предстоящих следственных действиях и стали ждать адвокатов. В это время подозреваемый не был ограничен в своих действиях, он писал посты и звонил.
Прямая речь Авакова: "Написал брату своей жены: "Срочно иди в квартиру и забери эту зеленую штуку". И брат его жены забирает эту зеленую штуку. Мы отследили, кто этот человек, мы отследили, куда он ее вынес.
Поэтому срочно были проведены два неотложных обыски у двух волонтеров, с которыми имели коммуникацию, и третий обыск, который мы провели. Там мы нашли этот предмет. Это мина МОН-50. Удивительно, когда музыкант держит у себя дома мину, которой можно убить много людей".
Для убийства одного из руководителей Украинской правды Павла Шеремета использовали элементы противопехотной мины МОН-50.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.
- У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине
- Судя по подозрению Кузьменко, следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.