Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину – источник

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Пятница, 13 декабря 2019, 19:58

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.

Источник: собеседник "Украинской правды" близкий к следствию

Прямая речь: "Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко". 

 
фото УП 

Детали: Эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей. 

 
фото УП

Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

Мину изъяли и направили на экспертизы.

В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Для убийства одного из руководителей Украинской правды Павла Шеремета использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.
  • Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.
  • У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине
  • Судя по подозрению Кузьменко, следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета


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