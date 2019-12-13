Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50.

Источник: собеседник "Украинской правды" близкий к следствию, министр МВД Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко".

фото УП

Детали: Эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей.

фото УП

Источник УП отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

Мину изъяли и направили на экспертизы.

В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Позже в эфире программы "Свобода слова" глава МВД Арсен Аваков подтвердил данную информацию.

По его словам, когда пришли к Антоненко с обысками, то предупредили его о предстоящих следственных действиях и стали ждать адвокатов. В это время подозреваемый не был ограничен в своих действиях, он писал посты и звонил.

Прямая речь Авакова: "Написал брату своей жены: "Срочно иди в квартиру и забери эту зеленую штуку". И брат его жены забирает эту зеленую штуку. Мы отследили, кто этот человек, мы отследили, куда он ее вынес.

Поэтому срочно были проведены два неотложных обыски у двух волонтеров, с которыми имели коммуникацию, и третий обыск, который мы провели. Там мы нашли этот предмет. Это мина МОН-50. Удивительно, когда музыкант держит у себя дома мину, которой можно убить много людей".

Для убийства одного из руководителей Украинской правды Павла Шеремета использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

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