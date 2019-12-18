Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало продленный закон об особом порядке самоуправления на Донбассе и проект конституционных изменений относительно децентрализации в Украине.

Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД России "в связи с законодательной активностью на Украине"

Детали: МИД РФ отмечает "поток законотворческих инициатив администрации Владимира Зеленского" после "нормандского" саммита в Париже 9 декабря: 12 декабря народные депутаты продлили еще на год закон об особом статусе Донбасса, а 13 декабря президент Украины внес в парламент проект изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Дословно МИД России: "На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы".

Об "особом статусе" ОРДЛО: "Продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 г. и решений "нормандских" саммитов.

Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов.

Кроме того, многие положения упомянутого закона устарели.

В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует коррективов".

Об изменениях в Конституцию Украины: "Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок. При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства.

Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов.

Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения".

Предупреждение МИД РФ: "Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран "нормандского формата".

Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе"..

Почему это важно: Россия добивается от Украины предоставления и закрепления в Конституции особого статуса для ныне оккупированных и подконтрольных ей территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом РФ категорически отказывается корректировать и адаптировать к реалиям минские договоренности. Камнем преткновения, в частности, является время местных выборов в ОРДЛО: Киев хочет провести их после возвращения контроля над границей с Россией, а Москва – до.

Предыстория:

12 декабря Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статусе Донбасса от 2014 года, хотя Зеленский говорил, что будет подготовлен новый закон.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду изменения в Конституцию, предусматривающие децентрализацию и новое административно-территориальное устройство Украины.

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что изменения в Конституцию относительно территориального устройства в Украине не предусматривают особого статуса оккупированным сейчас территориям Донецкой и Луганской областей.

При этом город Севастополь планируют лишить особого статуса после деоккупации, а статус Автономной Республики Крым – оставить.

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