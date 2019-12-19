Новак: Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч

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Четверг, 19 декабря 2019, 15:50

Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч гривен.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг и.о. руководителя НАПК Наталья Новак, декларации членов НАПК

Прямая речь: "Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды".

Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен".

Детали: По словам Новак, из-за этих выплат "средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты".

Вместе с тем она отметила, что выплаты помощи предусмотрены законодательно – и "это, скорее, вопрос этики и морали".

Согласно декларациям, в июле, сентябре и октябре члены НАПК получали от 118 до 166 тысяч гривен зарплаты.

Что было раньше: 16 декабря конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Предыстория: 

  • В начале октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.
  • 25 ноября Комиссия по отбору главы НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.
  • По результатам экспертной оценки ТІ Ukraine, к почти 45% из перечня претендентов есть вопросы относительно е-декларирования, у каждого четвертого зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политикумом.
  • В список кандидатов на главу НАПК не попали экс-член НАПК Александр Скопич, Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.
  • НАПК до марта 2018 г. возглавляла Наталья Корчак, в должности ее сменил Александр Мангул, который за апрель 2018 года получил 96 тысяч 527 грн зарплаты.
  • 20 октября 2019 г. Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак
  • 28 октября детективы НАБУ сообщили Корчак о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн гривен.

Темы: НАПК зарплаты деньги


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