Новак: Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч

Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч гривен.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг и.о. руководителя НАПК Наталья Новак, декларации членов НАПК

Прямая речь: "Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды".

Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен".

Детали: По словам Новак, из-за этих выплат "средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты".

Вместе с тем она отметила, что выплаты помощи предусмотрены законодательно – и "это, скорее, вопрос этики и морали".

Согласно декларациям, в июле, сентябре и октябре члены НАПК получали от 118 до 166 тысяч гривен зарплаты.

Что было раньше: 16 декабря конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

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