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Силовики установили, кто напал на антикоррупционного эксперта Леменова

Понедельник, 2 декабря 2019, 09:58

Правоохранители установили лиц, подозреваемых в нападении на антикоррупционного эксперта члена второй кадровой комиссии Генеральной прокуратуры Александра Леменова.

Источник: ГПУ

Детали: После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на человека, который привез их к месту нападения и забрал оттуда на автомобиле.

Отмечается, что 27 ноября по месту жительства указанных лиц провели обыски, одного из подозреваемых задержали и суд отправил его под стражу без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск.

Что было ранее: 8 ноября на Леменова напали два человека. Один нанес удар в область головы сзади, а другой забрызгал лицо слезоточивым газом. По данному факту было открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Почему это важно: Леменов является членом кадровой комиссии, которая занимается тестированием прокуроров, претендующих на работу в реформируемом Офисе Генерального прокурора.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратурапрокуратураКиев
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