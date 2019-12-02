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Зеленский допускает разговор о контракте на транзит газа в Париже

Понедельник, 2 декабря 2019, 10:43

Президент Владимир Зеленский не исключает, что обсудит новый контракт на транзит российского газа через Украину в рамках встречи с лидерами "нормандского формата" в Париже 9 декабря.

Источник: интервью украинского президента Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza

Прямая речь: "До сих пор мы получали от 2,5 до 3-х миллиардов долларов в год за транзит российского газа через Украину. Конечно, мы ведем трехсторонние переговоры – Украина, Россия, ЕС...

"Северный поток-2" значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться.

Однако если нам удастся заключить новый транзитный договор на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не противится этому, то этот аргумент, так сказать, встанет на ноги, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований".

Детали:  На вопрос, что президент России Владимир Путин сигнализировал ему при последнем телефонном разговоре, Зеленский ответил, что  тот "принял к сведению" украинскую позицию.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Каковы бы ни были пожелания обеих сторон, они никоим образом не должны быть связаны с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате", – заявил Зеленский.

Знать больше: Газовое соглашение Тимошенко – Путина. Полный текст

Контракт о транзите российского газа + Дополнительное соглашение об авансе "Газпрома"

Предыстория:

  • Десятилетний контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Из-за российской агрессии Украина отказалась от покупки российского газа и получает газ реверсом из Европы, куда он идет из РФ транзитом через украинскую территорию.
  • Российская сторона предлагала украинской отказаться от взаимных газовых претензий и высказывала якобы готовность сделать скидку и на транзит, и на прямые поставки газа в Украину.
  • При этом Москва продолжает воплощать подводный трубопровод "Nord Stream 2", с помощью которого может обойти Украину.
  • Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.
  • 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Кроме прочего, они обсудили вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС
  • 28 ноября в Вене министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсудили подготовку к подписанию договора о транзите газа.
  • Российская сторона предложила подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".
  • В Кремле также не исключали разговора Путина и Зеленского о газе в Париже 9 декабря.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийгазПутиннормандский формат
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