Зеленский допускает разговор о контракте на транзит газа в Париже

Президент Владимир Зеленский не исключает, что обсудит новый контракт на транзит российского газа через Украину в рамках встречи с лидерами "нормандского формата" в Париже 9 декабря.

Источник: интервью украинского президента Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza

Прямая речь: "До сих пор мы получали от 2,5 до 3-х миллиардов долларов в год за транзит российского газа через Украину. Конечно, мы ведем трехсторонние переговоры – Украина, Россия, ЕС.

"Северный поток-2" значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться.

Однако если нам удастся заключить новый транзитный договор на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не противится этому, то этот аргумент, так сказать, встанет на ноги, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований".

Детали: На вопрос, что Путин сигнализировал ему при последнем телефонном разговоре, Зеленский ответил, что тот "принял к сведению" украинскую позицию.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Каковы бы ни были пожелания обеих сторон, они никоим образом не должны быть связаны с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате", – заявил Зеленский.

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