Путин в поезде собирается проехаться по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин собирается проехаться на поезде по так называемому Крымскому мосту во время церемонии открытия железнодорожного движения.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российское издание ТАСС
Прямая речь Пескова: "Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года".
Детали: По его словам, Путин в поезде проедет из аннексированного Крыма в сторону Краснодарского края по Крымскому мосту.
Во время поездки Путин пообщается с рабочими, которые строили мост, который соединяет РФ и аннексированный украинский полуостров.
Также президент РФ выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего "будет открыто постоянное железнодорожное сообщение".
Впоследствии Путин запустил движение по мосту: по железной дороге через Крымский мост он отправился на рельсовом автобусе из оккупированной Керчи в Тамань.
Что предшествовало: В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения Крымским мостом.
Напомним:
- Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.
- Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.
- Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
- В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
- В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.
- В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста.
- В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.