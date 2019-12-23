Путин в поезде собирается проехаться по Крымскому мосту

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Понедельник, 23 декабря 2019, 12:19

Президент России Владимир Путин собирается проехаться на поезде по так называемому Крымскому мосту во время церемонии открытия железнодорожного движения.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года".

Детали: По его словам, Путин в поезде проедет из аннексированного Крыма в сторону Краснодарского края по Крымскому мосту.

Во время поездки Путин пообщается с рабочими, которые строили мост, который соединяет РФ и аннексированный украинский полуостров.

Также президент РФ выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего "будет открыто постоянное железнодорожное сообщение".

Что предшествовало: В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения Крымским мостом.

Напомним:

  • Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.
  • Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.
  • Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
  • В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
  • В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.
  • В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста.
  • В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.

Темы: Путин Крым Росcия аннексия


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