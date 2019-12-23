Путин в поезде собирается проехаться по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин собирается проехаться на поезде по так называемому Крымскому мосту во время церемонии открытия железнодорожного движения.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост - 19 км, начали строить в феврале 2016 года".

Детали: По его словам, Путин в поезде проедет из аннексированного Крыма в сторону Краснодарского края по Крымскому мосту.

Во время поездки Путин пообщается с рабочими, которые строили мост, который соединяет РФ и аннексированный украинский полуостров.

Также президент РФ выслушает доклад министра транспорта Евгения Дитриха, после чего "будет открыто постоянное железнодорожное сообщение".

Что предшествовало: В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения Крымским мостом.

Напомним: