"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована – замглавы фракции "Слуга народа"

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Пятница, 27 декабря 2019, 10:16

Замруководителя фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко заявил, что в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера".

Источник: Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: Речь идет о положениях закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Прямая речь: "Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться".

Темы: формула Штайнмайера законодательство Слуга народа


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