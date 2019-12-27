Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована – замглавы фракции "Слуга народа"

Пятница, 27 декабря 2019, 09:16
Формула Штайнмайера может быть трансформирована – замглавы фракции Слуга народа

Замруководителя фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко заявил, что в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера".

Источник: Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: Речь идет о положениях закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Прямая речь: "Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться".

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.
  • По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".
  • Согласно этой формуле, временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Знать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Темы: формула ШтайнмайеразаконодательствоСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
формула Штайнмайера
Штайнмайер: Путин лично виноват в превращении европейского порядка безопасности в пепел
Президент Германии хочет приехать в Киев, но Зеленский не хочет его видеть – Bild
Выборы на деокуппированных территориях возможны только в случае невмешательства России – законопроект КМУ
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: