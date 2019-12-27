"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована – замглавы фракции "Слуга народа"

Замруководителя фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко заявил, что в процессе переговоров в рамках "нормандского формата" могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера".



Источник: Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: Речь идет о положениях закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Прямая речь: "Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться".

Предыстория:

9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.

По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".

Согласно этой формуле, временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

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