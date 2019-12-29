Украина рискует "сдать" свое правосудие пожеланиям страны-агрессора - заявление

Внезапная замена прокуроров по делу экс-беркутовцев и очевидное давление на суд с целью изменения мер для их обмена с РФ является угрозой для системы правосудия, которую Украина рискует поставить в заложники пожеланий государства-агрессора.

Источник: заявление ряда общественных организаций и инициатив, обнародованное на сайте "Центра противодействия коррупции"

Детали: Активисты и представители общественных организаций требуют "найти правовой и вызывающий доверие у общества и граждан способ урегулирования данной ситуации, а также обеспечить подлинную независимость прокуратуры и судебной власти".

Дословно: "Внезапная замена прокуроров по делу и очевидное давление на суд с целью изменения меры пресечения обвиняемым экс-беркутовцам и ​​их освобождение для проведения обмена является огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права. ... До сих пор все обстоятельства дела и уже продемонстрированные в суде доказательства подтверждали целесообразность и необходимость взятия под стражу этих лиц до вынесения им приговоров. Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением".

"Без приговора по делу тa вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения беркутовцев из-под стражи. Мы уверены, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и прежде всего к последним попыткам реформировать как прокуратуру, так и судебную систему".

"Власть приняла политическое решение об обмене лиц, обвиняемых в расстрелах на улице Институтской, на заключенных Кремля. Это решение обосновывается необходимостью спасти жизнь украинских пленных, которых удерживает Россия на оккупированных территориях так называемых "ДНР"/ "ЛНР". .. . Когда общество предстает перед таким сложным выбором, справедливость должны защитить независимые арбитры - суд и прокуратура. К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной Сотни".

Заявление размещено за подписью таких организаций: Адвокатская совещательная группа, Центр Противодействия Коррупции, Transparency International Ukraine, Автомайдан, Центр политико-правовых реформ, Центр общественного мониторинга и исследований, Центр экономической стратегии, StateWatch, Фонд DEJURE, Рух ЧЕСНО, Институт законодательных идей, БФ "Восток-SOS", ОО "Правозащитная Инициатива", ОПИРОРГ, ОО "Школа Медиапатриотов", Лаборатория законодательных инициатив, ACREC, Львовский регуляторный хаб, Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны, Общественная организация "Корпсс справедливости" и Центр прав человека ZMINA.

Напомним,