Украина рискует "сдать" свое правосудие пожеланиям страны-агрессора - заявление
Внезапная замена прокуроров по делу экс-беркутовцев и очевидное давление на суд с целью изменения мер для их обмена с РФ является угрозой для системы правосудия, которую Украина рискует поставить в заложники пожеланий государства-агрессора.
Источник: заявление ряда общественных организаций и инициатив, обнародованное на сайте "Центра противодействия коррупции"
Детали: Активисты и представители общественных организаций требуют "найти правовой и вызывающий доверие у общества и граждан способ урегулирования данной ситуации, а также обеспечить подлинную независимость прокуратуры и судебной власти".
Дословно: "Внезапная замена прокуроров по делу и очевидное давление на суд с целью изменения меры пресечения обвиняемым экс-беркутовцам и их освобождение для проведения обмена является огромной угрозой для системы правосудия и верховенства права. ... До сих пор все обстоятельства дела и уже продемонстрированные в суде доказательства подтверждали целесообразность и необходимость взятия под стражу этих лиц до вынесения им приговоров. Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением".
"Без приговора по делу тa вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения беркутовцев из-под стражи. Мы уверены, что такие действия и решения власти разрушают остатки доверия к системе правосудия и прежде всего к последним попыткам реформировать как прокуратуру, так и судебную систему".
"Власть приняла политическое решение об обмене лиц, обвиняемых в расстрелах на улице Институтской, на заключенных Кремля. Это решение обосновывается необходимостью спасти жизнь украинских пленных, которых удерживает Россия на оккупированных территориях так называемых "ДНР"/ "ЛНР". .. . Когда общество предстает перед таким сложным выбором, справедливость должны защитить независимые арбитры - суд и прокуратура. К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной Сотни".
Напомним,
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" продолжается обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
- По данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.
- Так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы передать украинской стороне 55 человек, а Украина в свою очередь - 87. По словам Морозовой, окончательные цифры будут обнародованы по итогам верификации.і
- По информации Офиса президента, Украине пока передали 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену.
- По информации источника УП, приближенного к обмену удерживаемыми лицами, на территорию ОРДЛО в рамках обмена отказались переходить 22 человека.
- Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд освободил их под личное обязательство, однако активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти для обмена трех из пяти экс-беркутовцев, которые там содержатся.
- Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
- Кроме того трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
- Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах, для участия в обмене.