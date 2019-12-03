У Кличко говорят, что со снегом в Киеве борются две сотни спецмашин

Киевская администрация сообщает, что 3 декабря на дорогах столицы работают 187 единиц снегоуборочной техники КК "Киевавтодор".

Источник: КГГА

Дословно: "На дорогах Киева работают 187 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Еще 231 единица готова выехать в случае ухудшения погодных условий".

Детали: Отмечается, что техника еще до начала осадков выехала на исходные позиции в городе, чтобы скорей начать обработку покрытия противогололедными средствами и уборку снега.

Столичных водителей во время осложнения погодных условий просят по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

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