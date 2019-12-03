У Кличко говорят, что со снегом в Киеве борются две сотни спецмашин
Киевская администрация сообщает, что 3 декабря на дорогах столицы работают 187 единиц снегоуборочной техники КК "Киевавтодор".
Источник: КГГА
Дословно: "На дорогах Киева работают 187 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Еще 231 единица готова выехать в случае ухудшения погодных условий".
Детали: Отмечается, что техника еще до начала осадков выехала на исходные позиции в городе, чтобы скорей начать обработку покрытия противогололедными средствами и уборку снега.
Столичных водителей во время осложнения погодных условий просят по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.
Предыстория:
- Снег в столице начал выпадать вечером 2 декабря. Утром 3 декабря высота снежного покрова не превышает 1-3 см. Сейчас в Киеве облачно, без осадков.
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