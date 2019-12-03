Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кличко говорят, что со снегом в Киеве борются две сотни спецмашин

Вторник, 3 декабря 2019, 08:48

Киевская администрация сообщает, что 3 декабря на дорогах столицы работают 187 единиц снегоуборочной техники КК "Киевавтодор".

Источник: КГГА

Дословно: "На дорогах Киева работают 187 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Еще 231 единица готова выехать в случае ухудшения погодных условий". 

 

Детали: Отмечается, что техника еще до начала осадков выехала на исходные позиции в городе, чтобы скорей начать обработку покрытия противогололедными средствами и уборку снега.

 

Столичных водителей во время осложнения погодных условий просят по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Предыстория:

  • Снег в столице начал выпадать вечером 2 декабря. Утром 3 декабря высота снежного покрова не превышает 1-3 см. Сейчас в Киеве облачно, без осадков.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Киев
Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: