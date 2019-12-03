У Кличко говорят, что со снегом в Киеве борются две сотни спецмашин

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Вторник, 3 декабря 2019, 09:48

Киевская администрация сообщает, что 3 декабря на дорогах столицы работают 187 единиц снегоуборочной техники КК "Киевавтодор".

Источник: КГГА

Дословно: "На дорогах Киева работают 187 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Еще 231 единица готова выехать в случае ухудшения погодных условий". 

 

Детали: Отмечается, что техника еще до начала осадков выехала на исходные позиции в городе, чтобы скорей начать обработку покрытия противогололедными средствами и уборку снега.

 

Столичных водителей во время осложнения погодных условий просят по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Предыстория:

  • Снег в столице начал выпадать вечером 2 декабря. Утром 3 декабря высота снежного покрова не превышает 1-3 см. Сейчас в Киеве облачно, без осадков.

Украинская правда
Темы: Киев дороги


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