В РФ разыскивают Мосийчука: напал на посольство
В главном следственном управлении СК России объявили в розыск бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука из-за "нападения" на посольство РФ в Украине в марте 2016 года.
Источник: пресс-служба главного следственного управлении СК России
Дословно: "В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб.
Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск".
Детали: В РФ утверждают, получили "неопровержимые доказательства участия в нападении" Мосийчука.
Кроме того, в России к "уголовной ответственности" за якобы нападения на дипучреждения России привлекли других бывших депутатом – Владимира Парасюка и Андрея Лозового.
Отмечается, что "перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский".
Напомним:
- 24 мая 2019 года стало известно, что Мосийчук выходит из "Радикальной партии" Олега Ляшко.
- Экс-радикал перед парламентскими выборами заявлял, что ему предлагали быть техническим кандидатом Игоря Кононенко, но он снимается с выборов в Верховную Раду. Мосийчуку якобы предлагали 20-30 тысяч долларов.
- Ранее Мосийчук в суде пытался устранить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, запретить проводить "КиевПрайд".
- Также экс-радикала замечали в состоянии опьянения в эфире одного из телеканалов, по его словам, он принял лекарство.