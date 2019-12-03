В РФ разыскивают Мосийчука: напал на посольство

В главном следственном управлении СК России объявили в розыск бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука из-за "нападения" на посольство РФ в Украине в марте 2016 года.

Источник: пресс-служба главного следственного управлении СК России

Дословно: "В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб.

Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск".

Детали: В РФ утверждают, получили "неопровержимые доказательства участия в нападении" Мосийчука.

Кроме того, в России к "уголовной ответственности" за якобы нападения на дипучреждения России привлекли других бывших депутатом – Владимира Парасюка и Андрея Лозового.

Отмечается, что "перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский".

Напомним: