В РФ разыскивают Мосийчука: напал на посольство

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Вторник, 3 декабря 2019, 14:56

В главном следственном управлении СК России объявили в розыск бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука из-за "нападения" на посольство РФ в Украине в марте 2016 года.

Источник: пресс-служба главного следственного управлении СК России 

Дословно: "В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб.

Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск".

Детали: В РФ утверждают, получили "неопровержимые доказательства участия в нападении"  Мосийчука.

Кроме того, в России к "уголовной ответственности" за якобы нападения на дипучреждения России привлекли других бывших депутатом – Владимира Парасюка и Андрея Лозового.

Отмечается, что "перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский".

Напомним:

Украинская правда
Темы: Мосийчук Росcия Посол России радикалы


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