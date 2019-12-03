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В центре Киева снег будет убирать компания из расследования о хищении – СМИ

Вторник, 3 декабря 2019, 14:29

Печерский район Киева заплатит три миллиона гривен за уборку и очистку улиц от снега компании, которая фигурирует в уголовном производстве о хищении бюджетных средств.

Источник: Расследование "Слидсто.инфо".

Детали: Победу в тендере на уборку снега в центральном районе столицы сразу в трех лотах получила компания "Новострой-ВС". Она будет предоставлять городу эти услуги до конца года.

Фирма принадлежит киевлянам Натальчук Сергею и Валентине. Жена Сергея Натальчука работает в Национальном банке Украины.

Сама же компания фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, ее проверяли на возможное хищение средств при строительстве тротуаров в Борисполе.

На конкурсе "Новострой-ВС" соревновалась с "Строительной компанией – ВР", которая также упоминалась в криминальных процессах. В частности, по версии официального следствия, в 2015-2017 годах компания могла недоплатить бюджета почти шесть миллионов гривен налога.

Отмечается, что в прошлогодних закупках по уборке снега в Печерском районе столицы также участвовали только эти две фирмы.

В общем, для очистки улиц от снега киевские власти уже заказала услуг на минимум 5,5 млн гривен.

Темы: Киевпогода
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