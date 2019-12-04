Российским чиновникам опять не дали визы в США

Делегация Федерального казначейства России не получила визы для въезда в Соединенные Штаты.

Источник: facebook Посольства России в США

Детали: Визы не получила делегация Федерального казначейства России, которая планировала принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне 3 декабря.

В посольстве России также пожаловались, что Госдепартамент США не дал визу директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, который хотел посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.

"Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - заявили в российском посольстве.

Напомним: