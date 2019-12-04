Российским чиновникам опять не дали визы в США

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Среда, 4 декабря 2019, 11:06

Делегация Федерального казначейства России не получила визы для въезда в Соединенные Штаты.

Источник: facebook Посольства России в США

Детали: Визы не получила делегация Федерального казначейства России, которая планировала принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне 3 декабря.

В посольстве России также пожаловались, что  Госдепартамент США не дал визу директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, который хотел посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.

"Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - заявили в российском посольстве.

Напомним:

  • Ранее  Соединенные Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Темы: США Росcия визы


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