Киев объявил демарш Казахстану по поводу заявления президента о Крыме

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Среда, 4 декабря 2019, 17:39

В МИД Украины глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за отрицание аннексии Крыма Россией. Казахстанской стороне будет предъявлен соответствующий демарш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой заявление пресс-центра министерства.

"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан", - говорится в заявлении.

Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году в Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор Украина неуклонно их придерживалась, говорят в Киеве. Дипломаты подчеркивают, что слова Токаева не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A / RES / 68/262 от 27 марта 2014 года.

"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств", - добавили в МИД.

В интервью Deutsche Welle Токаев заявил, что не называет то, что случилось с Крымом аннексией.

"То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово о Крыме ... Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал президент Казахстана.

Темы: Казахстан Крым скандал


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