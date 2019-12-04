ООС: три вражеских обстрела, в Марьинке ремонтируют электросеть

Российские оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в условиях "тишины" в Марьинке украинские ремонтники восстанавливают электроснабжение.

Источник: ООС

Детали: Противник использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Обстреляны украинские позиции дважды неподалеку Новолуганского, также вблизи Широкиного.

В Марьинке с 9 утра начали ремонтировать электросеть.

Текст сообщения: "Украинские спасательные службы и рабочие АО "ДТЭК Донецкие электросети" заменили поврежденный трансформатор и отремонтировали линии электропередач. 38 домов из 60 уже подключены к электроснабжению. Завтра работы продолжатся".

Что предшествовало: 3 декабря на запрос украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки.

В городе обесточены 60 частных домов из-за выведенных из строя линий электропередач в секторах ведения огня боевиками.