Зеркаль просит NYT опубликовать корректную версию ее интервью

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отправила письмо редактору издания The New York Times с требованием перепечатать ее интервью, поскольку в опубликованной версии содержатся манипуляции.

Источник: Зеркало в Facebook

Дословно: "Я была очень разочарована, когда узнала, что в интервью, которое я дала Эндрю Крамеру с The New York Times, меня цитировали вне контекста, поскольку большая часть моего интервью не показывает мою позицию точно. Следствием этого стали спекуляции в СМИ и добавления "масла в огонь", что не в интересах ни Украины, ни США. Высокие стандарты, которые я ожидаю от The New York Times не были соблюдены в этом случае.

Я бы хотела попросить The New York Times напечатать исправленную версию моего интервью. Кроме того, я бы хотела, чтобы это письмо также было опубликовано."

Детали: По ее словам, не соответствуют действительности заявления о том, что правительство Украины знало о задержке военной помощи от Штатов раньше, чем было объявлено.

Журналист также некорректно описал цель поездки Зеркаль в США. Она говорила, что посетила Штаты, чтобы обсудить Северный поток-2 и санкции против России. Зато в статье есть умозрительные заявления об обсуждении вопроса импичмента Трампа.

Кроме этого, недостоверной является информация о том, что Зеркаль ушла с должности, чтобы "выразить протест против дипломатии правительства с администрацией Трампа".

Что предшествовало: В интервью на "Радио НВ" Елена Зеркаль заявила, что ее интервью изданию The New York Times не отражает то, что она на самом деле говорила, и то, что согласовали с ней перед публикацией. Она также добавила, что обсуждает этот вопрос с журналистом, который брал интервью.

Тогда же экс-заместитель министра опровергла слова о том, что помощник президента Андрей Ермак рекомендовал ей не комментировать вопрос задержки военной помощи. Его рекомендация касалась всех общих вопросов, которые потенциально могла комментировать Зеркаль.