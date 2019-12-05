США планируют выделить еще $250 миллионов помощи Украине

Президент США Дональд Трамп планирует предложить в проект бюджета на 2021 год выделить по меньшей мере $250 миллионов военной помощи на приобретение противотанковых ракет "Javelin".

Источник: Defense News

Детали: Об этом заявил заместитель министра обороны Штатов Джон Руд. По его словам, если Конгресс поддержит проект бюджета и выделит ассигнования, то Штаты продолжат дальнейшее предоставление летальной помощи Украине.

Напомним: