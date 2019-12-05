США планируют выделить еще $250 миллионов помощи Украине

210 просмотров
Четверг, 5 декабря 2019, 04:37

Президент США Дональд Трамп планирует предложить в проект бюджета на 2021 год выделить по меньшей мере $250 миллионов  военной помощи на приобретение противотанковых ракет "Javelin".

Источник: Defense News

Детали: Об этом заявил заместитель министра обороны Штатов Джон Руд. По его словам, если Конгресс поддержит проект бюджета и выделит ассигнования, то Штаты продолжат дальнейшее предоставление летальной помощи Украине.

Напомним:

  • В начале октября Государственный департамент США разрешил продажу в Украине 150 противотанковых ракет "Javelin" и связанного с ними оборудования на сумму около 392 миллиона долларов США.
  • Javelin - главная противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемой направляется к цели.

Украинская правда
Темы: США Украина Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Адвокат Трампа Джулиани в Украине: виделся с Луценко, Шокиным и Куликом – NYT 4 декабря 2019, 23:39
Российским чиновникам опять не дали визы в США 4 декабря 2019, 11:06
Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние 4 декабря 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Садовому отменили залог и отпустили под личное обязательство
Убийство сына депутата: Соболев зовет на полиграф 8 человек, Грановский готов
Адвокат Трампа Джулиани в Украине: виделся с Луценко, Шокиным и Куликом – NYT
СБУ провела обыски у охраны Медведчука: торговали данными с ограниченным доступом
Все новости
тест

Как хорошо вы понимаете эмоции своего кота

тест

Что вы знаете о ВИЧ / СПИД, его симптомы и пути передачи

мандри

5 стран мира, которые посещают менее всего

Поиск по сайту
Архив
Весь архів