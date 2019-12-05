США планируют выделить еще $250 миллионов помощи Украине
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Четверг, 5 декабря 2019, 04:37
Президент США Дональд Трамп планирует предложить в проект бюджета на 2021 год выделить по меньшей мере $250 миллионов военной помощи на приобретение противотанковых ракет "Javelin".
Источник: Defense News
Детали: Об этом заявил заместитель министра обороны Штатов Джон Руд. По его словам, если Конгресс поддержит проект бюджета и выделит ассигнования, то Штаты продолжат дальнейшее предоставление летальной помощи Украине.
Напомним:
- В начале октября Государственный департамент США разрешил продажу в Украине 150 противотанковых ракет "Javelin" и связанного с ними оборудования на сумму около 392 миллиона долларов США.
- Javelin - главная противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемой направляется к цели.
Украинская правда
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