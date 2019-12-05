Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США планируют выделить еще $250 миллионов помощи Украине

Четверг, 5 декабря 2019, 03:37

Президент США Дональд Трамп планирует предложить в проект бюджета на 2021 год выделить по меньшей мере $250 миллионов  военной помощи на приобретение противотанковых ракет "Javelin".

Источник: Defense News

Детали: Об этом заявил заместитель министра обороны Штатов Джон Руд. По его словам, если Конгресс поддержит проект бюджета и выделит ассигнования, то Штаты продолжат дальнейшее предоставление летальной помощи Украине.

Напомним:

  • В начале октября Государственный департамент США разрешил продажу в Украине 150 противотанковых ракет "Javelin" и связанного с ними оборудования на сумму около 392 миллиона долларов США.
  • Javelin - главная противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемой направляется к цели.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: