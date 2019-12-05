Зеленский: После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина стремится к миру, а после его достижения армия останется приоритетом его политики.

Источник: выступление главы государства на торжественном собрании по случаю 28-й годовщины ВСУ.

Прямая речь: "Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любую государства увереннее и крепче.

К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина".

Детали: Зеленский отметил, что развитие украинской армии, укрепление боеспособности и подготовки является приоритетным. По его словам, власть стремится "не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО". Это касается полноценного реформирования всех сфер обороне.