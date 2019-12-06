WBO: Ломаченко – лучший боксер 2019 года

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 по версии WBO от Всемирного боксерского совета.

Источник: Ломаченко в Facebook

Детали: Накануне боксер занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Напомним: