WBO: Ломаченко – лучший боксер 2019 года

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Пятница, 6 декабря 2019, 02:38

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 по версии WBO от Всемирного боксерского совета.

Источник: Ломаченко в Facebook

Детали: Накануне боксер занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Напомним:

  • В ночь с 31 августа на 1 сентября в Лондоне, Ломаченко победил британского боксера Люка Кэмпбелла в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.
  • Соперник Ломаченко более или менее уверенно чувствовал себя в этом поединке только в первом раунде. Кемпебеллу в первой трехминутке даже удалось дважды попасть в Ломаченко. Наверное, это разозлило украинском, и уже во втором раунде всегда прагматический на старте боя Василий отдал эти удары в голову англичанина.
  • Бой продлился все 12 раундов и все три судьи отдали победу украинском.

Темы: спорт


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