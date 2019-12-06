WBO: Ломаченко – лучший боксер 2019 года
Пятница, 6 декабря 2019, 01:38
Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 по версии WBO от Всемирного боксерского совета.
Источник: Ломаченко в Facebook
Детали: Накануне боксер занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.
Напомним:
- В ночь с 31 августа на 1 сентября в Лондоне, Ломаченко победил британского боксера Люка Кэмпбелла в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.
- Соперник Ломаченко более или менее уверенно чувствовал себя в этом поединке только в первом раунде. Кемпебеллу в первой трехминутке даже удалось дважды попасть в Ломаченко. Наверное, это разозлило украинском, и уже во втором раунде всегда прагматический на старте боя Василий отдал эти удары в голову англичанина.
- Бой продлился все 12 раундов и все три судьи отдали победу украинском.